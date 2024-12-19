醫管局錄近10億盈餘 按年升逾倍

【本報訊】醫管局昨日公布2023/24年醫管局年報。截至今年3月31日，醫管局年度總收入達983.8億元，其中847億元來自政府經常性補助。期內醫管局多項收入錄得按年上升，其中投資收益升1.5倍，金額接近20億元。同期開支則接近974億元，員工成本已佔624億元。全年度醫管局有9.86億元盈餘，按年升逾一倍。

公共醫療人手短缺，新一份年報顯示，2023/24年度公院全職醫生有7,350名，按年增加305名，升幅創過去5年新高。顧問醫生按年增加83名，達1,305人。醫生／駐院醫生按年增加203名，達3,499人。不過兩職位之間的高級醫生／副顧問醫生就不升反跌了20人。

護理人員連續2年減少 護理人員則連續兩年錄得跌幅。該年度整體護理人員有28,865人，較2022/23年度減少734人。公院高級護士長／顧問或以上護理人員有328名，較前一年度增加37人。不過登記護士學生／護理學學生就下跌超過一半，跌至962人。