三巴加價 過境口岸路線高於平均幅度

【本報訊】三間專營巴士公司獲批明年1月5日起加價，九巴加4.3%，城巴加7.5%，新大嶼山巴士加價6.5%。三巴加價後的最新票價昨日出爐，當中相關公司共8條B線、即過境口岸接駁路線加幅介乎5.4%至13%，全部高於平均加幅。其中，城巴來往大圍站及香園圍口岸的B8線加得最多，由16.1元加2元至18.1元；九巴來往屯門站及香園圍口岸（蓮塘）的B9線則最貴，新票價達21.3元。而來往元朗港鐵站及深圳灣口岸的B2線新票價15.8元，加價1.4元，加幅亦達9.7%。

B9成8線中最貴 九巴兩條B線，即B1及B9線，加幅分別為5.5%及5.4%，B1加0.8元至15.3元，B9加1.1元至21.3元；其中來往屯門站及香園圍口岸（蓮塘）的B9線，成為8條B線中最貴路線。另外，九巴的九龍市區及新界路線加價，大部分加價0.2至0.4元，另有34條路線加價0.7元；過海線則加價0.6至1.6元不等。

至於城巴，除去旅遊、通宵及特別服務路線，各路線加價0.3元至2元不等。其中來往上水（寶運路）及香園圍口岸的B7線加幅最高，由10元加至11.3元，加幅達13%；B8線則加得最多，由16.1元加2元至18.1元，加幅為12.4%；來往屯門碼頭及深圳灣口岸的B3線加價1.8元，新票價為16.5元，加幅亦達12.2%。

嶼巴方面，各路線的加價介乎0.2元至4.7元，其中普通路線及北大嶼山路線加幅介乎0.2元至1.3元。B線方面，來往元朗港鐵站及深圳灣口岸的B2線新票價15.8元，加價1.4元，加幅達9.7%；來往大橋香港口岸及機場（循環線）的B4線、來往滿東邨及大橋香港口岸的B6線雙雙加價0.7元，新票價9.8元，加幅約7.7%。