曾指拘捕條件不合理 黎智英認錯稱屬無知

自稱是台公民 認曾公開表示國際為港發聲是救贖 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審，黎智英續自辯。黎曾在Twitter（現稱X）發貼文，質疑警方有合理懷疑便可拉人屬不合理，意味警員毋須任何證據就可執法。黎智英昨坦承該說法有錯，並指是出於個人的無知，誤解合理懷疑的意思。黎亦承認，曾公開表示國際社會給予中共壓力是十分重要，形容國際為港發聲是救贖。

2020年9月3日，黎智英在節目《Live Chat with Jimmy Lai》談及台灣事宜。當時黎智英稱，蔡英文的優勢在於美國的支持。對美國來說，台灣的晶片製造業會是戰略武器，用以制衡中國。黎智英昨稱，他只是陳述事實，自己是台灣公民，不想中共跟台灣開戰。

9月10日，黎在節目中，向英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯表示，羅傑斯的角色較國安法前更重要，請他盡其所能幫手，又形容國際社會的聲音是救贖，國際社會給予中共壓力是十分重要。黎智英昨解釋說，國安法下接觸外國政要，或構成勾結罪，因此說羅傑斯的角色重要。黎期望對方會為香港向外國政府發聲。黎認為，中共會謹慎對待國際社會的關注。

稱國安法後港成警察城市 庭上展示黎智英在2020年7月6日發布的Twitter貼文，指律政司司長稱警方有合理懷疑便可拉人，意思是毋須任何證據，單單一個警察的想像就可成為證據，這是甚麼法治？法官質疑，警察有合理懷疑便可拘捕，是所有實行普通法的地方之做法，國安法實施後並無改變。黎智英承認，他誤解了合理懷疑的意思，承認說法有誤，原因是出於自己的無知。對他來說，國安法生效後，香港已成警察城市。

另外，法官關注，黎智英對「言論自由」的定義，是否人們可以隨意發言？譬如誹謗另一人，又是否可以被接納？黎智英回應說，言論自由固然並非絕對，重點在於發言者是否有詆毀的意圖，言論自由就是保護說錯話的人。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022