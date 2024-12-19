觀大熊貓成本高 議員促展館單獨收費

【本報訊】本港有6隻大熊貓，政府亦強調要大力推動大熊貓經濟，但有議員指本港看大熊貓的成本較鄰近城市高，認為海洋公園是否可研究拆分票價，把熊貓館單獨收費，降低門票價格，吸引更多人入場。

立法會昨辯論有關拓展香港紅色旅遊及大熊貓經濟的議員議案，議員陳沛良指本港多年前已出現雛形，事關第一對大熊貓安安和佳佳到港兩年，已為海洋公園帶來3億元門票進帳；2007年第二對大熊貓盈盈和樂樂到港，當年海洋公園的夏日活動打破歷年入場紀錄，而現時有6隻大熊貓，剛好是「老青幼」三代，況且每一隻都有自己的故事和個性，盼政府和業界共同協作，發掘熊貓身上巨大的潛在經濟價值，將熊貓熱度和流量轉變成為經濟效益。

但他指市民和遊客購買海洋公園門票一睹大熊貓，成人標準入場門票需498元，反觀澳門大熊貓館免費開放，台北市立動物園收100元新台幣、廣州動物園收人民幣20元、成都熊貓基地收人民幣55元，即使東京上野動物園亦只收600日圓，可見在香港看大熊貓的成本相當高。他認為海洋公園是否可研究一下拆分票價，將熊貓館單獨收費，降低門票價格，以吸引更多市民及遊客入場。

倡設計相關電玩帶動潮流 科技可帶動經濟發展，議員李鎮強建議設計特別的電子遊戲，如許多港人玩過的「三國志」一樣，製作一個「東江縱隊志」，相信可令到市民，特別是年輕人投入去玩以促進紅色旅遊。他又提及曾風靡一時的Tamagotchi，指可根據不同熊貓的性格而製作一系列的電子大熊貓BB，讓市民可在電玩中養大熊貓，體驗如何餵飼牠們；也可根據大熊貓的主題舉辦一些藝術展覽，教育市民如何做好保育大熊貓的工作。

提出議案的議員陳勇認為香港的紅色旅遊資源較為分散，應予以整合以成為香港旅遊的新亮點，又指要推動海洋公園把握「熊貓機遇」，為三對熊貓塑造獨特形象，將其打造成香港品牌，以發揮「熊貓明星」效應。提出修訂動議的議員梁毓偉建議當局在發展生態旅遊和研學旅遊的同時，可以更考慮大熊貓主題的活動，給機會學生和旅客，拉近和了解大熊貓的起居和生活狀況。