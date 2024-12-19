年耗2100萬推殺野豬令 漁署被斥嘥錢欠文明

剩900頭數量已大減 促重推絕育放生 野豬傷人事件不時發生，漁護署今年首11個月共人道處理633頭野豬，單在本月首17日，已人道處理了39隻野豬，即今年共人道處理672隻野豬。該署透露，每年平均花約2,100萬元管理野豬，該署又指，現時本港野豬數目已降至900頭。野豬關注組指野豬數量在人道毀滅下已大減近三分之二，反問「漁護署殺到幾時先肯停手？」促重推「捕捉、絕育、放回」計劃。

今年317次捕捉 南區重災 署理環境及生態局局長黃淑嫻昨書面回覆議員質詢時指，今年首11個月出動317次捕捉野豬，而人道處理的633頭野豬之中，南區佔最多，達96頭；屯門區則排第二，有80頭；東區則佔66頭。過去3年，漁護署平均每年有33人投放於管理野豬的工作，平均年度開支為約2,100萬元。

漁護署網頁資料顯示，截至前日，署方本月共出動18次，人道處理了39隻野豬，最多的兩個地方分別在屯門富地路及薄扶林置富道，而自2021年11月起，署方共人道處理了1,462頭野豬。

對於常有野豬為患事件，黃引述漁護署統計指，本港的野豬整體數目由2022年的約1,830頭，減少至2023年的約1,360頭及2024年的約900頭；而野豬滋擾黑點數目則由2022年的42個，減至最新僅15個，跌幅約64%。今年有7宗野豬傷人個案，亦較2022年的36宗下降約80%，顯示本港野豬滋擾問題逐步得到改善。

長遠倡助農民修築圍欄 香港野豬關注組幹事黃豪賢指出，過往野豬數量中位數大約2,500頭，現時只剩約三分之一，形容獵殺量驚人。他提到，香港獵殺野豬在國際上顯得極不文明，「血腥」的形式管理野生動物，是對生命不尊重。認為更好的方法是重推「捕捉、絕育、放回」計劃，長遠控制野豬的繁殖，亦可資助農民修築圍欄、協助屋苑等改善垃圾桶設計，令野豬更難翻開覓食。

另外，漁護署及其他部門早前成立跨部門禁餵執法工作小組，截至上周二（10日），各部門共發出110張定額罰款通知書，其中12張涉及非法餵飼野豬。該署亦正檢視野豬管理策略，包括委託野生動物管理專家協助深入檢視並制訂新的野豬管理行動計劃，會涵蓋農田及鄉郊地區，並設立執行時間表和監察機制，預計於明年上半年完成檢討。

漁護署自2021年11月起重推「殺豬令」，取代原有「捕捉、絕育、避孕、放回」計劃。當時署方解釋，絕育野豬的管理策略長時間才能見效，又指如野豬情況受控，便會於適時調整策略，改用長遠控制野豬數量方式，但不會完全取消人道處理。