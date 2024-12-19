下周六晚首場 煙火無人機匯演

【本報訊】香港大熊貓熱潮不斷，有創意品牌宣布將於下周六（28日）晚上在西九文化區舉行全港首場《PANDA GO！香港遊》煙火無人機匯演，1,000架無人機會在10分鐘內交織出多款生動活潑的立體大熊貓，亦展示極具香港特色的圖案，以及香港6隻大熊貓的身影。主辦單位又提到，此次匯演是全港首次以無人機搭載煙火的表演。

6隻大熊貓向市民揮手 無人機匯演將在下周六晚上8時15分揭開序幕。匯演全長約10分鐘，分為7幕，其中3幕無人機會結合煙火效果，包括第3及第7幕的瀑布型煙火效果，第6幕則是閃爍型煙火效果，每幕時間長短不一，大約20秒至50秒。另有兩幕會見到香港專屬IP《熊貓香港親友會》以其「超萌」形象登場，並向市民揮手，為整個表演增添趣味和活力。亦會將3D大熊貓呈現於眼前，讓觀眾感受到身臨其境的奇妙體驗。

創意品牌AllRightsReserved（ARR）介紹，煙火的點綴令無人機更璀璨奪目，而無人機也令一般只會墜落的煙火創造出不同效果，增加匯演的層次感，而最佳觀賞位置料在西九文化區藝術公園。另提到，由於該1,000架無人機之中，部分搭載煙火裝置，令續航力及飛行時間受限，因此匯演只能長約10分鐘，確保視覺效果質素。