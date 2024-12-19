啟德體藝館明演唱會測試 零售館試業招租未滿

啟德體育園開幕在即，場地旁邊的3座「啟德零售館」昨起試業。場內有各類店舖，其中零售館2地下以運動品牌為主，配合體育園主題。而零售館1則設有美食廣場，一般消費價格約60至80元。零售館招租率已超過八成，近200間店舖將陸續投入營運，其中三成與體育有關，希望打造「運動遊樂」新地標。在零售館旁邊的「啟德體藝館」將於明日舉行第二場測試，是次測試活動為演唱會，是體藝館首次音樂活動測試，政府昨日表示，會就啟德體育園進行約20場的測試賽和演練，至今已完成7場。

啟德零售館昨試業，營運前一小時已有近百多人在館外排隊。排第一行的梁女士表示，得悉零售館試業，昨早10時已到場輪候。她在區內居住，認為零售館店舖種類多，對居民來說較方便，日後亦會再來。另一位啟德居民謝先生就認為，對居民而言，餐廳最為吸引，而且自己亦對體育有興趣，故日後或會多到館內逛運動用品店。

美食廣場價格60至80元 有本地餐廳選址零售館開設首間分店，主打漢堡包，價錢最低約70元。餐廳發言人陳小姐表示，體育園作為政府重點項目之一，預計可帶動零售館人流，而且假期將至，對人流、生意額樂觀。此外，亦有保齡球館場選擇進駐零售館。球場營運總監Billy認為，零售館鄰近港鐵站，亦有停車場配套，方便「波友」及市民到場，較傳統球場有優勢。

至於「啟德體藝館」明日舉行第二場測試，今次是舉辦演唱會，會由泰國和香港的歌手及組合演出。活動於晚上6時至10時舉行，4時半可以入場，不設現場售票，預計有5,500人到場。體育專員蔡健斌提醒，因應活動主辦方要求，是次活動除了水樽、食物及飲料外，亦禁止帶專業攝影器材及過大的應援牌。

運輸署首席運輸主任（巴士及鐵路）嚴啟龍表示，今次活動在平日黃昏至晚上時間舉行，與以往在周末舉行的演練不同。因應屯馬綫載客量黃昏時間會有所提升，而港鐵亦會準備後備車輛，並將大部分閘機轉為入閘，預計可以有效疏導人流。