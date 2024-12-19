難保安全 繳大額罰款保留僭建當局落閘

【本報訊】因應早前紅山半島的僭建風波引起社會對僭建問題的關注，發展局計劃修訂《建築物條例》，提高涉及樓宇安全多項罰則，包括引入定額罰款以及新罪行。立法會發展事務委員會昨日開會討論，有議員關注若果修例後，業主可否申報後繳交大額罰款便獲得豁免；而三無大廈又可否要求政府代辦工程。發展局局長甯漢豪回應時強調，不希望下一代覺得原來可以用錢「買起」一些違法的事情。

議員洪雯表示，由於部分嚴重的僭建物非肉眼可見，亦未必一定有安全風險，有市民建議此類在外觀上看不到的嚴重僭建物，若業主願意定期檢查，並主動繳納超過補地價的大額罰款，可否獲得豁免。而議員陳學鋒則關注不遵辦命令的定義，並且提出是否能夠讓一些三無大廈主動要求政府代辦工程。

將支援遵辦命令 另設阻嚇懲處 甯漢豪回應指，不希望下一代認為可以用錢處理違法的事，她又指即使業主聲稱已進行檢查，但僭建物在建成時並未有入則，也沒有施工紀錄，並不代表一定安全。甯漢豪又稱，若容許業主主動要求政府代辦工程，政府或要承接很多有關工程，當局會審視具體情況再作決定；並稱目前修訂的原則是「軟硬兼施」，既會支援業主遵辦法定命令，同時也要加入有阻嚇力的懲處制度。