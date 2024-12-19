辦離世者手續資訊分散 申訴署促設專題網站

【本報訊】隨着香港人口高齡化，市民對辦理先人過世手續相關公共服務的需求預計會持續增加。申訴專員公署昨日宣布完成有關方面的主動調查行動，指雖然在政府一站通網站內設有「為離世者家屬提供的服務及支援」頁面，家屬仍需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，而且相關資訊並不容易尋找。公署建議各部門協商並研究一站式專題網站，提供不同部門處理有關手續的公共服務資訊，並研究把服務電子化，提供更多利便先人家屬的電子申請程序及個人化服務。

籲研制訂危急應變機制 申訴專員陳積志指出，家屬面對失去親人的悲痛外，繁瑣的各種身後事安排令家屬感到無助和徬徨，期望各項辦理手續的資訊更清晰易明，並可容易搜尋到，亦讓家屬毋須擔心遺漏任何重要步驟。他又補充指公署調查期間，數字政策辦公室聯同食環署、入境處等相關部門，亦就精簡為先人辦理身後事相關服務的申請等展開研究，包括探討數據互通、程序數字化等，公署期望各部門和機構會適時向市民交代工作計劃及進展。

新冠疫情期間死亡人數急增，出現殮房爆滿，有遺體被迫直送火化，連喪禮都無法舉辦的情況。陳積志認為各部門應就有機會引致大規模傷亡的危急情況研究制訂危急應變機制，確保有需要時可以最具效率的方式作出應變，並總結過往經驗為員工定期提供培訓，以提升職員在不同應變級別情況下的危機意識及應對能力。

殯儀社企始創人伍桂麟指，設立一站式專題網站有助家屬了解和更順利完成整個辦理手續流程，但如果各部門之間能夠加強協作簡化流程，例如醫院簽發的死亡文件可直接傳送到入境處死亡登記處，會更方便家屬。對於公署建議手續電子化，伍認為可更方便年輕家屬，但對年紀較大的家屬則未必有很大幫助。