假學歷報讀25內地生就逮 議員炮轟政府執法「三低」

【本報訊】近年經常發現有內地人透過假學歷或工作簽證來港，多數涉及「黑中介」問題。政府表示，2022年1月至今年12月共拘捕25人，涉嫌使用虛假學歷報讀本地大專院校，當中8人被起訴、3人罪成、5人保釋候查，17人仍在調查中，罪成者最高判監17周。有議員批評政府「三低」，即低警覺性、低檢控及低刑罰，令本港成為「無掩雞籠」。

倡加入院校資料直接轉交 昨在立法會提出口頭質詢的議員陳永光，同時關注與內地相關部門加強合作的措施及政府巡查的成效。政府回覆指有和內地部委及執法部門合作及轉交資料，截至本月12日已轉交14間黑中介或中介人，兩地會適時聯合執法。政府又指執法部門遇到可疑個案會詳細審查，存疑者會立即立案、果斷執法，今年1至11月共進行700次實地巡查。

議員謝偉俊批評政府執法「三低」，「低警覺性、低檢控、低刑罰」，在兩地預防工作及價值觀差異上欠考慮，令「黑中介」、假學歷變成「無掩雞籠」。他建議加入院校資料直接轉交，或加入其他防偽措施。

政府不認同措施是「低警覺性」，指出高信任度是本港「引以為傲」的制度，又指：「咁事實呢，如果睇番相關申請人數，同埋依家弄虛作假嘅人數，佢佔唔到我哋百分之一。」政府強調不能因為少數使用假學歷的人，而一概而論認為所有外地學生均是造假。

內地現續簽偽造文件服務 另一議員黃國指有內地社交平台以「來港專家」作招徠，宣揚有錢便能來香港，更為續簽設立一條龍的偽造文件服務。他預計陸續有7萬人需要補交第三方機構的學歷證明，關注有多少人因此續簽失敗。另一議員周小松則指政府處理高才通的人只有15人，但預料明年有超過一萬人需要續簽，擔心當局人手不足而未能嚴格把關。

政府承認有內地社交平台帳戶以此作招徠，但強調相關人才計劃只需要網上申請、並不需要中介，政府和院校亦有在不同方面作宣傳，讓申請人明白使用假學歷或其他虛假文件是可判監的刑事罪行。政府說假如情況屬實，相關申請人的簽證或入境許可將會失效。

不過，此類無法補交第三方機構的學歷證明的個案一律列為文件不齊全，過往亦有申請人無法提交收入或工作證明，沒有為此細分。人手方面，政府表示會視乎情況調配人手，會確保有足夠人手作查核及補交文件等工作。