開心指數7年新低 港人愁眉難獲安慰

政經欠佳一沉百踩 10%市民天天不快 有團體進行開心指數調查，整合過去10年的數據，從而分析及得出香港人過去10年如何走過。數據顯示經歷過金融危機、社會動亂及疫症的禍患，香港人整體的開心指數並沒有因此而復常。在最新的一份民調中「香港開心指數」再跌0.25分至5.63分，是最近7年的新低；另一方面香港的抑鬱情緒亦按年持續上升，今年增加了3.3%，超過一半受訪者甚至有中度至重度的抑鬱情緒症狀，重度抑鬱症更高達三成，至今為止仍未見有下降迹象。而平均每10個港人就有超過一個人幾乎每天都處於心情低落、沮喪及絕望的狀態。

和富社會企業「香港開心D」分析調查團隊今年7月共收集了1,093份有效問卷，以年齡組別作區分，除了開心指數一直維持偏低的25歲至44歲人士外，35歲至44歲及55歲至64歲人士亦錄得較大跌幅，尤其後者不僅比去年差，更比2018年差。研究團隊指香港上世紀60年代社會騰飛、生活質素改善，推算今時今日尚有健康體魄、有專上學識及思想新潮的輕老年正陸續湧現，面對退休生活及與子女伴侶的相處令他們適應不來。

調查續指，港人的開心會受到外在環境因素影響。2018年港人較不滿意政府施政，其次是政治及社會狀況，但今年香港人明顯最受困擾是整體經濟狀況，其次是政府施政，這兩方面的滿意度分數最低。

抑鬱有傳染性 籲好好放鬆休息 香港開心D顧問林清指出，香港人工作忙碌，忽略要找傾訴對象的重要性。他解釋當沒有好好的傾訴情況時，很容易有失眠狀態，又會繼續擔心明天工作上的難題等，漸漸會令情況惡化下去。香港開心D聯席主席陳美娟補充指，抑鬱有傳染性，當一群不開心、負能量的朋友聚在一起，很容易把不快樂的情緒傳染開去，因此適宜找較有正能量的朋友去傾訴，平日盡量抽時間去做運動，增加開心的元素，並爭取自己每天也有me time（私人時間），好好放鬆及休息。

近年開心指數趨勢