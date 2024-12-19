美教師涉偷拍裙底 事主指外籍漢事敗欲逃

【本報訊】五旬美籍教師涉嫌於2021年，在港九新界多處拍攝女子的裙底春光。事隔3年，他被控8項作出有違公德的行為罪，他否認控罪，案件昨日於東區裁判法院開審。

原被控8罪 7項撤回 控方於庭上表示撤回其中7項控罪，餘下一項控罪則繼續檢控，並傳召女事主作供。事主稱當日由港鐵月台乘扶手電梯上地面期間，一名男子捉住她身後之外籍漢的手，並表示該漢偷拍她的裙底。

50歲光頭的美國籍男被告Jerry Leroy Thornton，報稱為教師，他原被控8項作出有違公德的行為罪，但現被控於2021年8月24日，在銅鑼灣港鐵站，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝到女事主Ｘ的一部分裙子及腳部。

30歲的Ｘ供稱，案發當晚7時許她於銅鑼灣港鐵站月台乘扶手電梯上地面層期間，突然聽到一把男聲用英文說「你在做甚麼？」她轉身後看到一名外籍男子手持機背向上的iPhone站在電梯的下一級，而他左邊站着一名年約30歲至40歲的中國籍男子。

Ｘ稱該中國籍男子捉住外籍漢的手，並表示外籍漢影Ｘ裙底。Ｘ於是和中國籍男子一起將外籍漢帶到地面層，期間外籍漢不斷指自己沒有拍Ｘ的裙底照。Ｘ要求外籍漢展示其手機內的照片，他起初拒絕，後來有離遠向Ｘ展示手機內相簿。

Ｘ看到內有數張裙底照片，但看不清楚內容。Ｘ之後將事件告知港鐵職員，對方報案。Ｘ稱只記得該外籍漢是光頭，但因已事隔數年，現已認不出是被告。辯方盤問下Ｘ承認見不到外籍漢偷拍她裙底，但是外籍漢在被揭發後曾經嘗試逃走。案件編號：ESCC 1757/2024