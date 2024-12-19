裸聊案首10個月403學生求助 最小僅12歲

【本報訊】網上罪惡不絕，裸聊更是不少青少年中伏的一大陷阱。今年上半年，執法部門接獲的裸聊案已較去年同期上升超過30%，首10個月，因裸聊而求助的學生更有403人。執法部門在8月至10月公布該類罪案時，均指一周內接獲40至60宗因裸聊而遭勒索的案件，年齡最小的受害人只有12歲。

私密片勒索 一周涉款170萬 今年8月，執法部門指近期接獲數十宗裸聊勒索案件，涉及的損失金額近200萬元，年紀最小的受害人僅有12歲，事件涉及兩名12歲的中學生，他們分別透過同一交友應用程式結識騙徒並進行裸聊，期間騙徒拍下受害人裸露影片，再以公開轉發作威脅，向受害人勒索金錢。

執法部門在9月及10月均陸續接獲裸聊求助，9月的一周曾接獲40宗個案，10月的一周更接獲59宗案件，可見該類案件禁而不絕，該類案件的受害人往往被人勒索，有一周的案件涉款達170萬元，有學生被人勒索，害怕影片及私密被外洩，只能向對方提供金錢。