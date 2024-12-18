笑看天下：紅館冷清 經濟難好

面對如此財赤壓力，開源節流可謂迫在眉睫，然而，財金官員還是大言炎炎：有信心在未來3年內回復收支平衡。而商界的調查就冇咁樂觀，超過四成受訪企業看淡未來12個月的經濟前景，並明言日後在港的投資會趨於審慎。商界未看好前景，而財金官員卻在網誌大派定心丸，指隨着中央繼續推出穩經濟、利營商，以及惠港挺港的重要措施，近月本港市場氣氛漸見好轉，零售、餐飲及旅遊相關行業人氣顯著轉旺；啟德體育園預計明年3月正式啟用，首季亦有更多大型國際盛事及會議在港舉行，相信能進一步刺激市道，有助促進投資者在港投資興業的正面預期云云。

當然，經濟好，市道改善，人氣旺，自不免歌舞昇平。然而，有議員指出曾經炙手可熱的紅館，在今年第四季至明年第一季的半年內，演唱會場數太少，農曆新年的傳統檔期竟然沒有演唱會，質疑香港的演唱會經濟是否配套不足，令主辦商「計唔掂數」而改在其他地方開騷？畢竟，香港曾經係演唱會之都，如今整個2024年第四季至2025年第一季的半年內，竟然只有數名歌手大約14場演唱會，確實冷淡得可憐！連農曆新年傳統熱門檔期都沒有演出。「一簽多行」帶動內地旅客來港，難道除了去海洋公園看看6隻大熊貓，打打卡外，為何紅館卻沒有演唱會助助興？娛樂事業冷清若此，偶爾一齣電影票房高收逾億元又如何？一花獨放不是春，香港戲院還不是出現執笠潮！