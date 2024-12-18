撥亂反正：呂特籌旗 話中有話

上回講到，一旦美國候任總統特朗普上任後真的放棄支援烏克蘭，現時猶如一盤散沙，多個政府及領導人正面臨倒台，並且本來就經已莫財的歐洲諸國，都不會有政治意志或財力繼續作戰。「戲子總統」澤連斯基如識趣，便應趕於美國現任總統拜登落台及多個撐烏歐洲領袖倒台前，盡快與俄羅斯達成和議，為國家及自己爭取最好的交換條件。但澤氏至今仍在拖延，好像不理解自己大限將至。

北約新任秘書長呂特日前發表演說，形容現時全球的安全形勢是他有生以來最差。其中俄羅斯不但出兵入侵烏克蘭，還對其他敵對西方國家施以暗殺、恐襲、網絡攻擊，以至通過能源供應和難民潮來破壞他國穩定，將戰爭帶到一般民眾的門前。

呂特又批評中國、伊朗及北韓等都在明在暗地支持俄國侵略，企圖改變以至另立世界規則。尤其中國正在迅速加強軍力，獲取先進軍備的速度比西方快幾倍，其太空與網絡科技亦經已或快將超越歐洲，並且在不斷霸凌台灣。他呼籲各個北約成員國轉為「戰時心態」，將國防開支大幅提升。簡而言之，呂特正在向各個成員國「籌旗」，希望大家夾更多錢來應對中俄等國的威脅，以至為特朗普將大幅削減對歐洲的安全承擔做好準備。

有趣的是，有別於其上手斯托爾滕貝格，呂特沒有再強調要繼續支援烏克蘭，對烏方仍在爭取加入北約隻字不提，而是直接跳到烏克蘭戰敗或割地求和後的境況，將防線後退到保衞現有的北約成員國。其發言雖然有提及中、台及北韓等亞洲地區，但對於日本倡議的亞洲版北約則避而不談，因為後者必須有美國的積極參與才有望成事。不知澤連斯基及賴清德等人是否聽得懂呢？