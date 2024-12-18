冰鑑春秋：認祖歸宗觸怒台獨

台灣知名評論員郭正亮，在大陸漳州台商投資區角美鎮西邊村寮西社參加認祖歸宗儀式，儀式在郭氏宗祠舉行，由郭氏宗親理事會會長郭鎮福宣讀祭文，郭正亮依序完成獻花、上香、跪拜等儀式。他說：「回到漳州，有落葉歸根的感覺，我發現這裏的鄉音、建築跟台南基本一樣的，證明歷史文化血緣的紐帶就是最強的」還強調：「血緣宗親的關係無論如何都是兩岸不可分割的最主要力量。」

沒想到就是這麼一個尋常不過的認祖尋親之旅，卻引起郭正亮昔日民進黨同僚的撻伐，黃澎孝痛斥郭正亮：「就是你當孫子認老共當祖宗啦！」批評郭正亮和中共合演這齣戲，如果台灣人都效法郭正亮去中國「認祖歸宗」時，就沒有台灣主權獨立的空間。而游盈隆則在臉書質疑郭正亮現在是演哪一齣？不這樣不行？基於血緣關係，甚麼都可拋？非常意外。眾多民進黨網軍更是冷嘲熱諷，認為郭正亮根本就是「投降」。

而郭正亮的回應很直接：「這有何奇怪，我是追隨陳水扁、呂秀蓮、謝長廷腳步。」事實是陳水扁、呂秀蓮與謝長廷，當年也都曾踏上尋根之旅，其中謝長廷更是當場熱淚盈眶，為何陳水扁等人可以，郭正亮就不行呢？理由其實也很簡單，陳水扁等人當年是民進黨的領導人，他們無論做甚麼，支持者都會自動加以美化，而郭正亮卻已經離開民進黨，並且經常在媒體上對民進黨批判評論，對獨派來說，郭正亮是個「叛徒」，又在兩岸關係惡化時做這種親善舉動，是可忍、孰不可忍？

但愈是兩岸關係緊張，不愈是需要這樣的交流降溫嗎？無論一個人的政治意識形態如何，難道就應為此拋棄宗族，斬斷血緣關係嗎？獨派喪失人性的政治腦，才是應該口誅筆伐的對象吧！