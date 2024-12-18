筆下風雲：頻送高帽 有事相求

神經刀的美國候任總統特朗普，繼忽然邀請中國國家主席習近平出席其總統就職禮後，又公開表示中美可以一起解決問題。無事送高帽，當然有事相求。特朗普曾豪言上台24小時內就可以解決俄烏戰爭，如今事到臨頭，終於發覺並非這麼簡單，如果沒有中國斡旋，肯定無法做到。

顯而易見，俄羅斯為了這場戰爭投入大量人力物力，以致敍利亞變天亦無暇他顧，等於將苦心經營數十年的中東勢力斷送。更不必說俄軍死傷枕藉，而普京亦趁着特朗普上台前夕，動員更多兵力攻城略地。已佔的烏東地區固然不可能放棄，而俄烏戰爭的開端就是北約東擴，普京更不可能同意讓烏克蘭加入北約，讓歐洲在當地駐軍同樣是門都沒有。

烏克蘭也是一樣，澤連斯基為美國而戰，幾乎戰至最後一個烏克蘭人，即使國人厭戰，同意暫時放棄被佔領土，但若然最後落得被俄羅斯全面控制的下場，等於徹底投降，亦是不可能接受。須知特朗普已表明不同意烏克蘭加入北約，沒有美國首肯，歐洲亦斷不會蹚這渾水。別看歐洲諸國仍在高呼義無反顧支持烏克蘭，一旦特朗普正式上任，歐洲肯定不敢作聲。剩下烏克蘭這個爛攤子，到底怎麼收拾？

中國跟俄羅斯關係緊密，跟烏克蘭也是一直友好，若由中國擔當雙方和談的橋樑，效果會比只有特朗普大石壓死蟹好。今年2月北京已發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出12點原則；之後又跟巴西共同發表政治解決烏克蘭危機的6點共識，只是美國從中作梗，俄烏亦各持己見，以致有關原則和共識淪為一紙空文。

現在特朗普開口了，北京提出的原則和共識又可以重新擺上枱面了，甚至可以此作為中美重建關係的籌碼和契機。