龍吟虎嘯：名曰競爭 實乃反華

美國總統拜登任命的美國駐華大使伯恩斯即將卸任，這個伯恩斯是美國駐華大使中相當令人討厭的一位，反華勁頭十足，日前美媒刊登了他的專訪。

眾所周知，拜登當政，反華是其外交政策主打，這也是伯恩斯的工作主調，只是外交上反華不能公開講出來，要用中美競爭表述之！伯恩斯說，他任內中美關係主要都是關於競爭，80%時間處理與華競爭，20%時間處理合作，這是一個「正確的平衡」，有助穩定雙方關係云云！事實上，新中國成立和改革開放之前，美國就開始反華，在中國周邊打仗，扶助跑到台灣的割據政權、叛亂集團反攻大陸，政治、軍事、經濟、外交、地緣全面封鎖中國。山姆大叔這時的反華不含有「競爭」，因為它根本不認為中國跟它有得爭，它那時反華就是容不得世界上有個「共產中國」，非要摁死不可，因為社會主義、共產主義，是資本主義、帝國主義的天敵，那時美帝對中國只有仇視、輕視和傲慢。

上個世紀90年代冷戰結束，中國改革開放、百年大變局，中國和美國的關係有了重大變化，各個領域的競爭發生，中國的制度優勢、領導優勢，集中力量「辦大事」的能力，刻苦耐勞、聰明才智、堅韌不拔，短短40年就趕超美西方300年，後來居上！天行大道，這是再正常不過的競爭發展，然而美西方偏偏不能接受，羨慕嫉妒恨！從十幾年前的奧巴馬時代就開始布局，不擇手段，全方位地打壓中國，競爭時刻意輸入反華因素，把商業、經貿、工業、科技等方面的競爭「泛政治化」、「意識形態化」，製造國與國、體制與體制，思想文化、價值觀的尖銳對立，把「大國競爭」引向衝突、災難甚至戰爭，這就是拜登政府這些年「處理中美關係」用了80%的時間幹的事。

這樣幹事已成為美國政府的「國策」，接下來的特朗普和駐華大使還會這樣幹，變本加厲地幹，帝國主義的本性改不了，資本主義的本性改不了，所有的競爭都是要你死我活。