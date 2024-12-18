坦言集：美國戰略

美國霸權主義的戰爭行為，與前有大的轉變，起因可能是美國在阿富汗與塔利班的戰鬥。即使美國侵略伊拉克成功，但傳統正規軍戰鬥風險巨大，作用有限，且美國軍力財力現已難與90年代相比，難以同時在兩個戰場作戰。於是，戰術採混合戰鬥形式，在正規戰外，有各種非正規的游擊戰、暗殺、滲透、地方起義、城市暴動，以及軍事衝突以外的種種訊息戰，後者演變為模式化的顏色革命。這使美國打一場正規戰的同時，可在目標國家進行不同程度的顏色革命，尋求機會顛覆這些國家的政權，擴大美國的地緣政治控制力。

當前烏克蘭戰爭是正規戰，是美國及其同盟的主戰場，針對俄羅斯。以俄羅斯與白羅斯內部的示威暴動，作為牽制，也借之增強在俄羅斯敵後的情報力量，有助於烏克蘭侵略庫爾斯克俄領土，但目的只是干擾。除此之外，格魯吉亞、摩爾多瓦是採顏色革命方式，企圖顛覆政權，以作配合。

美國現時軍力財力只能應付一個主戰場，反映在拜登努力爭取以色列、沙特阿拉伯、印度在中東的外交和解與合作，希望以此抗衡伊朗的勢力與俄羅斯在中東的滲透，以外交替代戰爭。即使庫爾德人割據屬守勢，也靠敍利亞與伊拉克美軍霸佔的石油資源來支付經費。這樣的安排是免中東戰亂，打亂美國在烏克蘭對付俄羅斯的部署。維持一個主戰場的作戰策略，但哈馬斯與以色列破壞了美國的安排。

美國並沒有把中國作為烏克蘭戰爭以外的第二戰場。東北亞的美日韓聯盟，與印太地區的四國協議都還只是在布局。但緬甸，以至巴基斯坦的動亂卻應是在香港顏色革命失敗後對中國的側面攻擊。其中緬甸的形勢最險惡，叛軍突然強大地冒起，打敗政府軍，形勢大有敍利亞近月的沙姆解放組織（HTS）奪取政權之勢。中國勝於俄羅斯，在於急急迫使政府與叛軍談判，也展示武力，表達有力入緬干預。可是，有敍利亞HTS成功例子鼓舞，美國在緬甸會否退縮，抑或會加強助叛軍，攻打節節敗退和士氣低迷的政府軍，一舉攻佔首都，把地方動亂轉變為革命？

烏克蘭、中東、中國周邊現時是美國的主戰重心，從正規戰到混合戰，無所不用其極。這應不僅是拜登的戰略，而是美國軍政精英的共識。特朗普扭轉不了，也不會扭轉，只是方法有異罷了。