油尖掃黃拘83人 包括淫窟業主

【本報訊】本月3日至17日，執法部門聯同入境處展開代號「霧塔」行動，以打擊油尖區內的非法賣淫活動，分別以涉嫌「出租或容許處所用作賣淫用途」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」拘捕83人（16至79歲），包括4男4女本地人、73名內地女子及兩名持泰國護照的男女。

調查人員交代行動細節，指執法部門留意到，有犯罪集團覷準舊式大廈的樓宇保安較差、租約較為彈性，因此租用單位作賣淫活動。警員分析情報後，鎖定區內多個長期出租作賣淫用途的單位，並多次向相關業主發出警告，要求他們停止名下的單位用作賣淫用途，否則將要承擔相關法律責任，惟部分業主對此未有理會。有見及此，警員展開今次執法行動，除了針對非法性工作者外，亦拘捕上述不理會警告的業主，以及在區內非法誘使他人作性交易的嫖客。

業主曾接警告未予理會 行動期間，警員透過「放蛇」，在油尖區內拘捕11名持雙程證的女街頭性工作者及4名本地男嫖客（33至79歲），另於全港各區拘捕4名本地女業主（46至73歲）；而執法部門再聯同入境處在油尖區賣淫黑點，拘捕63女一男性工作者（16至51歲），除了兩名泰國籍人士外，其餘均為內地人。