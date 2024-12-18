67歲女工掃漆墮梯斃命 伏屍石崗軍營

兩女深宵尋母 房頂驚揭噩耗 六旬資深油漆女工，本周一中午與家人通電話後失聯，女兒根據家中電腦搜索紀錄，昨晨到元朗八鄉石崗軍營尋母，赫見她倒臥一營房頂昏迷。救護員證實女工已氣絕身亡，身上出現屍斑，相信已死去一段時間。執法部門經調查，現場未發現掙扎或打劫痕迹，女工身上也沒有傷痕，相信她在上址工作期間，意外失足從工作梯墮下失救致死。案件無可疑之處，列作「工業意外」處理。

從事油漆工作近40年 喪生女工姓龔（67歲），消息指她從事油漆工作近40年，受僱於一工程公司約一年，日薪1,500元。近日，有管理公司接管石崗軍營的物業管理工作，並接管了營房翻新工程。龔婦被安排於軍營第40座天台做掃漆防水工程，開工時間為朝8晚6，已工作了3日，工程料6日完成。

本周一中午12時許，龔婦曾與長女通電話，其後家人於下午3時至晚上10時多次致電給她，但均無人接聽。由於龔婦深夜未歸兼失去聯絡，家人擔心她出事，昨日凌晨零時許兩名女兒報案求助。期間，女兒發現龔婦曾使用家中電腦搜尋石崗軍營的資料，遂於昨日凌晨到石崗軍營尋找其下落，結果發現龔婦躺臥軍營第40座營房頂不省人事，連忙報案求助。

後腦充血無可疑傷痕 救護員接報到場，見龔婦面向天兼後腦充血，即場替其做心肺復甦法施救，惟於早上6時56分宣布她已經死亡，由於其身上出現屍斑，懷疑已經死去一段時間，其後龔婦的僱主也到場了解情況。警員到場調查，並無發現任何掙扎或打劫痕迹，龔婦身上亦無可疑傷痕，勞工處職業安全主任也到場了解，相信龔婦在上址營房頂進行油漆工作期間，意外失足從一工作梯墮下死亡。案件無可疑，列作「工業意外」處理。其後仵工到場，消防員協助將龔婦遺體抬回地面，再由黑箱車舁送殮房安放。