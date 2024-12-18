東九龍反黑工拘25人

被捕人包括兩名本地女子、6男16女內地人，以及一名印尼籍女子，分別涉嫌「行使假身份證明文件」、「非法入境」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「協助及教唆非法勞工違反逗留條件」、「涉及不道德活動」、「逾期居留」及「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」等罪名被捕。所有被捕人已被扣留調查。

僱主可罰款50萬囚10年

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解令離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬元及監禁10年。