懲教助理縱囚犯用手機 行為失當罪成

懲教助理 楊敬倫

【本報訊】兩名懲教署人員涉嫌串謀他人，以縱容一名囚犯未經授權管有及使用手提電話，及為該名囚犯將未經授權的香煙帶進監獄。廉政公署經調查後，共拘捕5名男子，控以串謀犯藉公職作出不當行為等罪。其中一名懲教人員及兩名曾在囚人士不認罪，案件經開審後，區院法官謝沈智慧昨裁定3人面對的串謀犯藉公職作出不當行為罪成，並把案件押後至明年3月4日，以聽取3人的求情。另外，法官又批評有懲教署職員作供期間，曾透過其他同袍與廉署案件主管聯絡談及證供，直指令人髮指及極不恰當。

本案共涉及5名被告，分別為楊敬倫（45歲、一級懲教助理）、李浩維（28歲、二級懲教助理）、王帝俊（前稱劉燕俊、30歲）、張銳明（37歲）及林翰祺（25歲）。楊及王被控於2020年7月16日至10月23日，串謀使楊在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及協助王改善電話儲值卡信號接收情況，二人最終被裁定該項控罪罪成。

帶煙予囚犯 同袍已入獄 李、王、張及林另涉串謀使李在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及為王將香煙帶進塘福懲教所，王及張經審訊後被裁定罪成，李和林則於早前認罪，分別判監7個月及6個月。王另被控妨礙司法公正罪，控他於同年8月18日至20日，在塘福懲教所與另一名在囚人士串謀妨礙司法公正，即當懲教署調查違反《監獄規則》的博彩活動時，由該在囚人士代王表示自己是該博彩活動的參與者；及在懲教署的紀律程序中，承認參與博彩活動的參與者。王就該罪被裁定罪名不成立。

法官裁決指，相信大部分證人的證供，就王使用手機一事，法官認為楊不但知情且沒有將事件報告上司，又協助王跟進手機信號有問題一事，屬行為失當。就帶香煙進懲教所一事，法官指，從相關電話訊息可見，張知道王在獄中有手機且有協助把香煙帶到懲教所給王。不過，就妨礙司法公正一事，法官不信立控罪所指的在囚人士之證供，雖然事後王確曾給該人士2,000元，但未能證明與該人士替王頂罪相關。案件編號：DCCC 299/2021