投訴警察個案增 首11月逾千六宗 大多指控疏忽職守 79項涉毆打

【本報訊】監警會昨日召開會議，公布了投訴警察課在今年首11個月共接獲1,660宗投訴，較去年同期的1,599宗多了61宗，上升4%。最多投訴類別為指控「疏忽職守」，有1,140項，較去年同期的1,082項比較，上升5%；「行為不當/態度欠佳/粗言穢語」則有921項。此兩個類別的投訴佔總投訴數宇2,171項的95%，其他投訴指控還有79項「毆打」、22項「濫用職權」等，監警會通過了2,078項指控，但獲證明屬實的只有56項，佔整體的3%。

相關指控中，有224項是透過簡便方式解決，另有743項分類為無法追查，851項被撤回投訴。監警會主席王沛詩指出，不少投訴人未有留下聯絡方式，無法跟進，她強調投訴是嚴肅事項，「大家講清楚，我哋一定嚴肅跟進，但如果你唔講清楚，亦都聯絡唔到你，就無法追查。」呼籲投訴人留下姓名、電話等聯絡方式外，亦要回覆投訴警察課的聯絡，如果投訴警察課聯絡投訴人3次後仍未獲回覆，就會當作無法追查。

違通例私下發訊予投訴人 監警會在2023/24年度的工作報告則提及一宗投訴個案，一名女投訴人在舉報個案時提供了個人資料作報案用，但有警務人員私下以WhatsApp發訊予對方的電話號碼，表示希望與投訴人建立朋友關係，投訴警察課證實該名警員違反《警察通例》，指其行為嚴重不當並終止對其的聘用，監警會強調這類投訴的性質非常嚴重，警方亦對這類違紀行為堅決採取零容忍態度，監警會建議警方深化警務人員保障市民私隱的意識，絕對不可將執行職務時收集到的市民個人資料用作私人用途。