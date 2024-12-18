醫健：健康在您手：食得是福？食得對才有福！

冬至加上新舊曆新年等多個節日將至，親友聚餐既能開懷歡聚，又是大飽口福的好機會。然而，吃甚麼、喝甚麼不但影響身體健康，亦有機會影響到我們的情緒健康，所以在大快朵頤前，不妨留意以下「吃對有福」的建議。

低鈉含鉀飲食 吃火鍋可以算得上是港人冬日首選，濃郁的湯底與各式各樣的醬料更為不少人所好。然而味道愈濃郁，所含的鈉可能愈高。世界衞生組織建議，成人每日應攝取少於約2,000毫克的鈉。有研究指過量攝取鈉，不單止增加罹患心血管疾病的機會，更或增加抑鬱症的風險。因此建議大家選擇較清淡、少鹽，以及含鉀量較高的蔬菜湯或菇菌湯，並減少食用湯汁和醬料。

避免進食加工食品 很多加工肉類，包括午餐肉、香腸、魚蛋和牛丸等，雖有蛋白質，但通常含有大量添加劑及反式脂肪，可能會干擾多巴胺、正腎上腺素、血清素等腦部化學物質的製造與釋放，對心理與情緒健康產生不良影響。要吃得健康，應多選擇新鮮肉類、海鮮和豆腐。

節制飲用含糖及酒精飲品 美酒配佳餚，不少人享受美食時喜歡享用酒精飲品及含糖飲品。這些飲品不但增加熱量攝取、不利腸胃，還會刺激食欲，使人愈吃愈多。過量攝取酒精亦會刺激神經系統，或導致焦慮和失眠。吃火鍋時，不妨選擇喝檸檬水或花草茶，並節制飲用酒類及含糖飲品。

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