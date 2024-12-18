夾公仔成癮 有個案借貸十萬

【本報訊】夾公仔機近年開到成行成市，消委會接獲相關的投訴，由2021年3宗逐漸增加至今年頭11個月有42宗。有投訴指展示的獎品與實際獲得的獎品不符，該會提醒商戶，要留意相關操作有機會違反《商品說明條例》誤導性遺漏的條款。有戒賭服務中心顧問表示，曾有零星個案夾公仔至借貸以10萬元計，提醒市民參與夾公仔遊戲時應設定限額，亦要接受有機會空手而回。

展示與實獲不符 或違商品例 消委會總幹事黃鳳嫺昨在電台節目上表示，部分投訴人指夾到的公仔已跌落出口但被卡住；亦有投訴指原本展示的獎品是窩夫機，惟最後只得鎖匙扣。她提醒商戶，要留意相關操作有機會違反《商品說明條例》誤導性遺漏的條款。

議員江玉歡表示，曾收到市民針對夾公仔機營運手法的投訴，例如告示不清晰，但投訴無門。她亦曾親身試夾公仔，目擊有夾公仔的小朋友，不停要求母親兌換代幣玩遊戲，她對此感到擔心。至於是否需要修例，她指如果投訴一直上升，行業不自律的話，社會可作討論。

另外，有戒賭服務中心顧問李紹麒表示，曾有零星個案因不忿無收穫而一直追住夾，甚至借貸以10萬元計，與賭博行為反應相似。他提醒，市民參與夾公仔遊戲應設定限額，並接受可能空手而回的結果。