港大推AI驗長者牙齦 為期3個月觀塘先行

【本報訊】牙科服務供不應求，基層長者「睇牙」甚為困難。港大牙醫學院昨日聯同多個機構，宣布啟動「AI牙科檢查服務進社區計劃」。首階段將於觀塘區3個地點展開為期3個月的計劃，由義工隊伍為合共約180至240名長者進行人工智能（AI）牙齦檢查，並提供口腔護理建議。有參與機構期望計劃可逐步擴展，未來或可推至全港各區，保障基層長者口腔建康。

港大牙醫學院臨床助理教授林宇恒引述政府日前公布的《2021年口腔健康調查報告》，指本港長者口腔衞生情況不理想，其主因為長者家居口腔護理認知不足，刷牙時未必夠全面。

板腦影口腔 幾秒有結果 而今次學院推出的AI檢查，會由受訓義工用平板電腦，幫助有需要的長者拍下口腔情況，幾秒後便能以AI產生牙齦分析，其精準程度可媲美資深牙醫。義工亦會提供護理建議，協助長者改善護齒習慣。

議員鄧家彪指出，公營牙科輪候時間長，「洗牙可能都要（等）兩至3個月」，而私營服務又貴，長者寧願節省醫療券去看中醫。而今次的計劃快、準、平，甚至可能免費，正符合《報告》提到政府以「預防為重」的口腔護理方向，期望可惠及更多市民。

有份參與計劃的香港青馬獅子會主席袁恒毅表示，計劃會先聚焦於基層長者較多的觀塘區，首階段分別會於藍田興田邨法團會議室、滙景花園業委會所，以及工會康齡服務社翠屏中心或秀茂坪社區會堂提供服務，日後待有合適渠道希望能擴大服務範圍。