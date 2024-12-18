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教會幼稚園遇竊 失逾2萬元財物

警員到爆竊現場調查。（蘇偉明攝） 警員到爆竊現場調查。（蘇偉明攝）
警員到爆竊現場調查。（蘇偉明攝）
【本報訊】屯門新墟井財街中華基督教會屯門堂，昨晨近8時有職員上班時，發現教會及幼稚園均有搜掠痕迹，疑遭爆竊於是報案求助。警員接報到場，翻查現場閉路電視片段調查，職員經點算後，確定損失約1.5萬元現金及一部價值9,000元的手提電腦。案件列作「爆竊」處理，正追緝涉案賊人歸案。
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