全港布天眼 今年已安裝612組

【本報訊】當局正在全港公共地方及街頭分批安裝攝錄鏡頭，執法部門昨透露已安裝612組閉路電視，大致完成今年的目標，預測明年將安裝超過1,300組閉路電視，以確保在2025年底前完成2,000組閉路電視的安裝目標，預計2027年底前全港可安裝7,000組閉路電視。而今年4月起在旺角等試點安裝閉路電視後，已發揮重要作用，並協助部門偵破97宗刑事案件。

執法部門續指，閉路電視主要安裝於燈柱和政府建築物等，未來亦會研究將鏡頭裝於「龍門架」，以及與相關政府部門研究將其閉路電視影像接入的影像管理系統中，以擴展閉路電視網絡的覆蓋範圍。

社會有聲音關注安裝閉路電視後的私隱問題，執法部門強調閉路電視只會拍攝到公眾地方，如拍攝到私人地方會以數碼屏障覆蓋，相關錄影片段亦會在一定時間後刪除。部門續指僅受訓人員可以操作系統，並且在操作前需得到操作人員批核。

現時無計劃使用收音 有指本港採用的系統有支援收音功能，當局指現階段未有計劃使用收音功能，但會多看外國經驗，再考慮本地需否另作決定。而有監警會委員關注近年政府部門屢次出現資料外洩事件，當局有沒有機制保護影像資料，執法部門表示已尋求第三方獨立顧問審查系統風險，並採取保障措施，部門指所有資料都會經過加密。