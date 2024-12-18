青少年濫用太空油 專家揭壓力增成癮風險

【本報訊】近期青少年濫用新興毒品「太空油」（依托咪酯）的情況快速蔓延，根據禁毒常務委員會報告，「太空油」自今年上半年起成為21歲以下青少年第3位最常被吸食的毒品，僅次於大麻及可卡因。有團體近日舉行有關青少年濫用太空油現象研討會，有執法人員在會上表示，今年首3季「太空油」的檢獲量呈升勢，其中5月份的拘捕數字更急速攀升；而截至今年10月，涉及依托咪酯的被捕人數已達132人，其中20人為學生，年齡最小只得12歲，甚至有案例曾在校園內吸食「太空油」。

香港小童群益會日前舉辦「青少年濫用新興毒品太空油現象」研討會。根據香港小童群益會邊青服務專責小組的相關單位統計，接近10%的外展個案有濫用「太空油」的情況，其急劇上升的趨勢引起了廣泛關注。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系的梁碩鳴表示，壓力會增加青少年吸毒的成癮風險，要解決問題應從壓力根源着手。

會上亦有分享青少年對吸食「太空油」的成癮個案。小童群益會外展社工馬婉敏表示，早前在街上遇見不足18歲的阿明（化名），他於一年多前開始吸食「太空油」，因為其價錢較便宜，且與其他毒品相比不易被發現，又能讓他迅速進入麻醉、放鬆的狀態，每當他與家人發生爭執或與女友爭吵時，便會使用太空油來消除痛苦的感受。

社工助尋目標 與家人修好 馬婉敏隨後便針對阿明的生活壓力和成長困惑，提供了面談輔導，後來認識了阿明的母親，通過改善母子關係，幫助阿明發掘成長目標，增強了他的問題解決能力；而在學業和職業方面，亦提供了多樣化的選擇。現時阿明已從最初每周吸食數次太空油，到最近一個月已經完全停止。馬婉敏指出，面對濫用藥物的年輕人，讓他們感受到「被理解」非常重要，才能幫助他們在人生中尋找個人目標，並協助他們與家人重建關係。