修樹升降台急墜 女工裁死於意外

【本報訊】康樂及文化事務署香港西樹木組人員於2021年在西環架起升降台修剪路邊樹木時，吊臂突然屈曲，升降台急墜，升降台兩名工人受傷，其中女工經搶救後不治。死者獲准下葬浩園。死因庭早前就事故展開研訊，死因裁判官林希維昨裁定死者死於意外，死因為多重胸部創傷。

是次研訊對象是曾賽茹，於2021年8月18日死亡，終年55歲。研訊不設陪審團，康文署及機電工程署為有利害關係方，死者家屬一方沒律師代表。證供顯示，2021年8月18日早上9時許，康文署香港西樹木組到西營盤水街鋸樹，死者在升降台工作。至早上9時半左右，升降台吊臂急墜並撞向大吊臂。消防員到場救出死者，送院後不治。專家證人早前供稱，涉事升降台吊臂出現金屬疲勞並斷裂。

無證據顯示有人嚴重疏忽 死者家屬早前指，有人犯嚴重疏忽導致誤殺，主張「非法被殺」的結論。惟死因裁判官指，案中無證據顯示有人嚴重疏忽導致誤殺，裁定死者死於意外。死因為多重胸部創傷。勞工處代表在聆訊期間，曾提出多項建議，包括升降台車使用一定年期後，須檢測焊接位置；為吊臂進行年度檢驗；為職員提供安全訓練；定期監察剪樹工作的系統。死因裁判官昨表示接納相關部門已落實建議，因此不另行給予建議。案件編號：CCDI 716/2021