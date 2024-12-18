5分鐘通過133億撥款 財會主席指已討論15小時

【本報訊】立法會上月底僅用了不足5分鐘，恢復二讀並三讀通過合共約132.9億元的追加撥款條例草案。立法會財務委員會主席陳振英留意到有媒體形容立法會「火速三讀通過」該草案，強調草案屬技術性質。他指政府提交條例草案之前已依照既定機制，尋求了財委會批准或根據授權的權力批准。

陳振英指追加撥款包括向創新科技基金轉資、應付公務員薪資調整、應付中小企業融資，當中公務人員薪酬調整早於去年已經經相關委員會討論，再經財委會審議及通過。他指事務委員會及財務委員會實際已討論相關草案15小時，單單以立法會由首讀至到三讀的時間衡量審批工作是不準確。

他又指立法會18個事務委員會、財務委員會及旗下的小組委員會的工作是環環相扣。他舉例，立法會18個事務委員會上除了委員亦會邀請全體議員出席，並通過3級機制審議。他說政府事前亦會和事務委員會或小組委員會商討。

稱睇餸食飯 非照單全收 截至上周五（13日），財委會今年共舉行35次會議，批准58個項目、涉款2,499.3億元，會議總時數90小時35分鐘，平均每個項目以1小時55分鐘處理。至於荔枝角收押所重建計劃、沙田T4公路較受公共關注，需時4小時討論。財委會就本年度開支預算加開35小時特別會議，88名議員合共提出3,800條書面嘅問題。他認為委員精打細算、應問則問，種種例子反映財委會「睇餸食飯」，不是照單全收。

人事編制小組委員會今年共舉行8次會議，以17小時31分鐘討論10個項目，包括施政方針提出要籌備國際調解院涉及的常額職位、推動國際教育人才培訓相關的工作、資訊科技署促進香港智慧城市及數位經濟相關產業發展、引進重點企業辦公室的非公務員職位等。工務小組委員會今年則舉行14次會議，以32小時9分鐘通過24項項目，涉款1,789.6億元，當中950億元包括北部都會區3個新發展區的土地平整、第二批簡約公屋項目。