公僕減薪救財赤 政府：審慎研究

【本報訊】政府早前估計本年度財政赤字料約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，社會上不斷有聲音要求縮減公務員編制及減薪，同時亦要求問責官員減薪，以共度時艱。政府昨指財金官員上個星期已經就財政方針展開諮詢，政府歡迎所有意見，並且會審慎研究。有議員則認為改善財赤不是只有公務員減薪的一個方向，又指或會引起漣漪效應。

政府指任何意見都會有支持和不支持的聲音，政府會研究背後的理念和數據、平衡利弊，指出政府是開源節流、增加經濟增長總值。政府表示，若令各行各業受惠，政府收入也會增加，財金官員會按照香港的狀況制訂好的施政方針。

繼早前立法會內務委員會副主席陳健波指公務員減薪是最後一招後，財務委員會主席陳振英昨在年結記者會上，反問是否減薪就能即時令本港財政狀況改善。他指社會大眾各行各業均會對照公務員薪酬調整，認為會引起漣漪效應，影響本港300萬打工仔，令市民面對生活開支等壓力。他指減薪並非此刻的最好選擇，反問是否想見到大部分打工仔減人工。

人事編制小組委員會主席何俊賢則指明白經濟情況不好的情況，市民或將矛頭指向政府，但基層所需以及推動香港社會經濟發展的開支必要，期望市民別讓社會氣氛帶動情緒。

議員促問責官提升人員效率 早前有議員建議考慮針對高級公務員或問責官員減薪，姿態顯示政府有意願改善財赤，認為市場會自行調節，不會造成惡性循環。陳振英指實際減薪的銀碼對比千億港元財赤只是「九牛一毛」，認為問責官員為本港「做多啲」應體現在提升人員生產力及效率，相信他們「多動腦筋」帶來的效益比單純減薪高。

他又指假如負責本港政策制訂的司局長官員亦減薪，「我（其他高層管理人員）為個機構做最重要決策嘅，我需不需效法政府咁樣，帶頭去減薪呢？」他認為凡事不一定從一個角度去出發，應該具備開闊思維，相信民間及政府有良好智慧。