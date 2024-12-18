黎智英稱中國價值散播 可怕過俄烏戰火

指美制裁將致熱戰 西方各國聯成一線 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審，黎智英繼續自辯。庭上透露，黎智英2020年8月被捕後獲批准保釋，之後仍有跟外籍嘉賓對談。期間黎不諱言中國散播獨裁價值觀，比俄羅斯入侵烏克蘭更可怕。黎昨表示是想中國融入國際價值體系，但法官質疑他只是想單方面改變中國。

2020年8月18日，黎智英出席線上節目《Live Chat with Jimmy Lai》，跟美國漢學家林培瑞等對談。黎智英形容中國政府霸道獨裁，並將試圖把中國價值傳播開去，這比俄羅斯入侵烏克蘭更可怕，又稱如果無法改變中國，中國肯定會改變他人。黎智英昨解釋說，俄羅斯入侵也許僅是暫時性的，但價值入侵的影響則是長期的，他希望中國政府能融入國際價值體系。他又稱所說的只是事實，沒有意圖煽動憎恨。

法官質疑，融入意味互相讓步，但黎智英的說法，似乎是想單方面改變中國。黎否認，並表示其意思是互相讓步，讓中國融入國際價值體系，只是當日節目上無法深入解釋。

黎智英在節目中又稱，美國制裁中國，意味兩國將出現「熱戰」，在貿易、外交上正面對抗，這便是制裁一事所帶來的最大傷害。同時，德國、澳洲等國家，漸漸跟美國聯手。黎智英當時稱，這是因為他們知道，只有聯成一線才能有力抗衡中國。黎智英昨指，他上述說話只是事實陳述及分析，無煽動意圖，坦言無人想跟中國開戰。

同月23日，黎智英發表專欄文章，寫到「西方國家的制裁帶來的經濟損害一定非常大，且後果較深遠」、「美國的威脅給中國企業帶來前所未有的風險，由此造成的損害比甚麼制裁可能更要高昂」。黎昨否認上述說話是呼籲制裁，事實是習近平想做毛澤東第二，對中國來說會是災難。

報道華負面新聞 否認編採指示 8月26日，黎智英在「English News」群組貼上《蘋果》英文版連結，提及共和黨稱拜登有利伊朗和伊斯蘭國，非十分適合中國。黎在群組問主筆馮偉光「我們需要這種與中國無關，各大英文報紙都刊登的新聞嗎？」黎昨指，他認為上述新聞屬國際新聞，而《蘋果》英文版資源少，應集中報道中國負面新聞，以打破《南華早報》壟斷。法官問這是否屬編採指示，黎否認，稱屬管理方向。8月27日，黎在《Live Chat with Jimmy Lai》中稱，國際社會支持會化為政治支持，十分重要，又呼籲留下來的人繼續支持運動。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點