假官網扮賣纜車票騙財

【本報訊】山頂纜車公司前日在社交平台表示，發現市面上有假冒其官方網站出現，並以其公司名義及商標提供虛假購票服務，呼籲市民應提高警覺， 如市民懷疑遇上騙案，可致電「反詐騙協調中心」18222 作即時諮詢及協助 。