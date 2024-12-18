除夕羅湖口岸非通宵開放 議員失望

【本報訊】去年除夕煙花匯演後，有大批內地旅客滯留本港，政府昨指今年除夕將會在午夜舉行煙花匯演。羅湖口岸將會延長開放時間至凌晨2時，深圳灣及皇崗口岸24小時開放，落馬洲支線口岸維持服務至晚上10時30分，港鐵多條路線會在平安夜及除夕通宵行駛。但議員田北辰指，深圳居民恢復「一簽多行」後，相信今年的匯演將是近年最熱鬧的一次，但港鐵羅湖站當晚只開放到凌晨2時，是「美中不足」，變相令旅客完騷後需即時返回內地。

本港在除夕夜會有煙花匯演，午夜12時開始，歷時12分鐘，政府相信會吸引大量旅客來港，尤其是深圳恢復來港一簽多行安排後，周末由深圳來港的旅客增長兩至三成，相信這趨勢會延續至聖誕及新年。

政府指將會增加人手及調動，確保關口和市面有序。當日大部分港鐵路線將會通宵營運，亦會設立特別加密巴士班次，將滯留上水、新田的旅客送返內地。政府又表示不同部門上周舉行跨部門會議，執法部門及港鐵亦即將聯合統籌，運輸署的應急中心將會24小時運作。

內地客賞煙花後或需急走 政府亦會與相關機構及業界密切聯繫做好人群管理，確保各項接待旅客環節運作暢順，令旅客有優質體驗。政府又指各個業界亦已做好準備，利用今次黃金機會增加更多不同活動，開拓商機及增加旅客體驗，讓他們有良好經歷，會「心思思」再來港，又指各行業亦反映，深圳恢復一簽多行後，營業額因而上升10至20%，期望各界用好今次的機遇。

不過，田北辰指市民和旅客觀賞煙花後，本港仍有不少商舖營業，形容除夕夜是本港最有條件「做大」夜經濟的一晚，但羅湖站只開放到凌晨2時，變相令旅客需要立刻返回內地。他又質疑政府沒有向中央盡力爭取，認為是整個盛事中唯一的遺憾。