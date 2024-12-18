紅館制度議員追擊 轟租場拒批欠解釋

周末冷清論糾纏 與局長隔空舌戰 繼有議員在上周末實地視察，指在聖誕節前的周末紅館竟然「人影都冇隻」，又鬧爆農曆新年No騷後，事件惹起爭議，演變為議員與政策局隔空舌戰。雖然當局在網上反駁近日紅館正在搭台及準備跨年演唱會，但該名議員昨再轟紅館租場的審批制度沒準則，拒絕租場申請卻欠解釋，並引用康樂及文化事務署數據指過去3年紅館共舉辦311場活動，即每年只舉辦百多場活動，而拒絕活動更達441宗，批評署方在場地流轉上「太慢」，要求部門公開拒絕申請的清單及審批機制。

議員何敬康在剛過去的周日在網上貼文發表了紅館「冷清」論後，康文署當晚深夜回覆本報，強調紅館的使用率100%，而包括明年在內，連續3年有跨年演唱會，紅館收到的租用申請共109個。已完成或公開發售門票的演唱會有6個，合共34場演出。

康文署解畫後，何前日再貼文表明會向當局跟進有關紅館申請難及冷清的問題。新任文化體育及旅遊局局長羅淑佩當晚亦在網上貼文，反駁：「有時大家見到紅館外面看似靜悄悄，但其實場內工人搭台、歌星踩台、全人類full dress rehearsal（正式綵排）正進行得如火如荼，明天（17日）開show的跨年演唱會也不例外。」

引述有歌手連續22次被拒 提出相關的反駁後，何昨再在網上貼文炮轟紅館的租用審批準則，多年來予人的印象就是「無準則」，又引述多於一名亞洲著名的、並有紅館演出過的本港男女歌星向他透露，這一兩年來入紙申請紅館，被連續拒絕次數由數次至超過10次不等，每次都沒有任何解釋。翻查紀錄，有歌手在今年終於獲得紅館檔期，便曾公開表示要申請7次才獲批，「沒有告訴你準則，只回覆不批」，另一歌手更曾公開說是連續22次被拒，至今依然不被接納。

他引述康文署的數據指過去3年的活動場數分別是83（2022年）、113（2023年）和115（2024年/1-11月）；而拒絕申請宗數分別是88（2022年）、190（2023年）和163（2024年/1-10月），他質疑為甚麼一年有365日，而連搭台拆台在內，只能夠安排113至115個節目？為甚麼流轉得這麼慢？他又補充，今年至11月全活動115場數，意思是歌手A舉行20場演唱會，就佔了當中20個活動場數，歌手B辦5場，就是5個場數，歌手C只唱一場，只得一個場數，如此類推，並不是代表今年至11月有115個不同活動，而是有多少日有節目。

促公開審批準則相關資料 就拒絕申請方面，他問及有否被拒絕申請的詳細清單及審批機制為何，並要求公開相關資料。他指香港現在正處於經濟轉型和升級關鍵攻堅期，旅遊業方面更應是「無處不旅遊」，演唱會可以帶來大量人流和消費，問局方是不是有甚麼靈方妙法可重振香港演唱會和其他盛事事業，不讓外國巨星和大型活動捨港而取其他城市。