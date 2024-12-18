換身份證 入境處登島服務 長洲老友記讚好

坪洲南丫亦受惠佳作 逾170長者免頻撲 「關愛社區換證服務」為偏遠地區居民送上便利，入境處昨日赴長洲為院舍提供換證服務的同時，亦為行動不便但並非居於院舍的長者更換新智能身份證。每位長者換證流程需時約15分鐘，過程中職員亦耐心輔助長者完成換證程序，受惠的長者均表示，不必舟車勞頓出市區十分方便，盛讚入境處人員有耐心。入境處指，此次換證服務涵蓋了長洲、坪洲及南丫島近40位長者，同時亦提醒市民，舊證將會於明年分階段失效，未換證人士應盡快辦理換證。

總入境事務主任（人事登記）支援鄺佳慈表示，入境處於2018年年底推出的「全港市民換領身份證」計劃中，首次以外展形式推出「到訪院舍換證服務」，截至今年11月，外展隊已到訪約1,100間院舍，為逾45,000名院舍住客提供換證服務，預計將於明年第一季完成服務。

鄺佳慈指，留意到有不少居於離島，行動不便又非院舍住客的長者，他們由於身體原因不宜長途跋涉到市區辦理換證，所以外展隊昨日前往長洲院舍提供換證服務，同時亦為有需要的非長者提供換證服務。鄺還指，是次服務為約30位長洲居民換證，連同5間安老院舍，共為逾170位長洲長者提供了換證服務。入境處昨日還前往了坪洲及南丫島，為當地7名長者提供換證服務。

預先登記 加快流程 受惠的長者均盛讚職員們態度十分好，親手且有耐心地輔助他們完成諸如拍照、套取指模等程序。長洲居民、95歲的馮伯表示，是次服務對於他們這些長者來說十分方便，早在換證之前，其實入境處職員已幫他們預先做登記，免去了很多步驟。

另一長者、91歲的梁伯也表示，自己由女兒帶領，與太太一起來換證。很高興入境處能照顧他們行動不便，上島進行換證服務，而且他亦稱讚職員態度良好。梁伯的女兒梁女士就指，整個換證流程約10至15分鐘，由於家中長者必須輪椅出行，前往市區對他們來說十分不便，故此次機會成功替父母換證感到十分開心。

舊證明年陸續失效 入境處提醒，持舊智能身份證人士應盡快換證，舊證將在明年分階段失效。1970年或以後出生人士的舊證將在明年5月12日失效；1969年或以前出生人士的舊證則會在明年10月12日失效。