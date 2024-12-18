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換身份證 入境處登島服務 長洲老友記讚好

入境處「關愛社區換證服務」為長洲、坪洲及南丫島的長者換新身份證。（袁志豪攝） 入境處「關愛社區換證服務」為長洲、坪洲及南丫島的長者換新身份證。（袁志豪攝）
入境處「關愛社區換證服務」為長洲、坪洲及南丫島的長者換新身份證。（袁志豪攝）
坪洲南丫亦受惠佳作 逾170長者免頻撲
「關愛社區換證服務」為偏遠地區居民送上便利，入境處昨日赴長洲為院舍提供換證服務的同時，亦為行動不便但並非居於院舍的長者更換新智能身份證。每位長者換證流程需時約15分鐘，過程中職員亦耐心輔助長者完成換證程序，受惠的長者均表示，不必舟車勞頓出市區十分方便，盛讚入境處人員有耐心。入境處指，此次換證服務涵蓋了長洲、坪洲及南丫島近40位長者，同時亦提醒市民，舊證將會於明年分階段失效，未換證人士應盡快辦理換證。
總入境事務主任（人事登記）支援鄺佳慈表示，入境處於2018年年底推出的「全港市民換領身份證」計劃中，首次以外展形式推出「到訪院舍換證服務」，截至今年11月，外展隊已到訪約1,100間院舍，為逾45,000名院舍住客提供換證服務，預計將於明年第一季完成服務。
鄺佳慈指，留意到有不少居於離島，行動不便又非院舍住客的長者，他們由於身體原因不宜長途跋涉到市區辦理換證，所以外展隊昨日前往長洲院舍提供換證服務，同時亦為有需要的非長者提供換證服務。鄺還指，是次服務為約30位長洲居民換證，連同5間安老院舍，共為逾170位長洲長者提供了換證服務。入境處昨日還前往了坪洲及南丫島，為當地7名長者提供換證服務。
預先登記 加快流程
受惠的長者均盛讚職員們態度十分好，親手且有耐心地輔助他們完成諸如拍照、套取指模等程序。長洲居民、95歲的馮伯表示，是次服務對於他們這些長者來說十分方便，早在換證之前，其實入境處職員已幫他們預先做登記，免去了很多步驟。
另一長者、91歲的梁伯也表示，自己由女兒帶領，與太太一起來換證。很高興入境處能照顧他們行動不便，上島進行換證服務，而且他亦稱讚職員態度良好。梁伯的女兒梁女士就指，整個換證流程約10至15分鐘，由於家中長者必須輪椅出行，前往市區對他們來說十分不便，故此次機會成功替父母換證感到十分開心。
舊證明年陸續失效
入境處提醒，持舊智能身份證人士應盡快換證，舊證將在明年分階段失效。1970年或以後出生人士的舊證將在明年5月12日失效；1969年或以前出生人士的舊證則會在明年10月12日失效。
入境處職員有耐心地輔助行動不便的長者完成拍照及套取指模等程序。入境處職員有耐心地輔助行動不便的長者完成拍照及套取指模等程序。
入境處職員有耐心地輔助行動不便的長者完成拍照及套取指模等程序。
鄺佳慈指，不少離島地區長者因身體原因未能前往市區換證。鄺佳慈指，不少離島地區長者因身體原因未能前往市區換證。
鄺佳慈指，不少離島地區長者因身體原因未能前往市區換證。
馮伯表示這項服務十分便利行動不便的長者。馮伯表示這項服務十分便利行動不便的長者。
馮伯表示這項服務十分便利行動不便的長者。
梁女士稱整個換證流程需時大約10至15分鐘。梁女士稱整個換證流程需時大約10至15分鐘。
梁女士稱整個換證流程需時大約10至15分鐘。
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