河套區直連路僅「單向」通行捱轟

【本報訊】位於北部都會區的河套香港園區第一批次的8幢大樓，首3座大樓會由今年年底起陸續落成，園區明年便會正式進入營運階段。政府昨日在立法會工商及創新科技事務委員會透露，計劃修訂《邊境禁區（准許進入）公告》，讓合資格的河套香港園區人員在符合條件下，毋須持有禁區通行證，即可由港鐵落馬洲站經一條700米長的直連路往返河套香港園區。但引來若河套園區訪客由香港出發，則不能使用該路往返落馬洲站及河套園區。議員張欣宇質疑，直連路造價達十幾億，該項安排令人匪夷所思，又指若當年知道如此安排，自己一定不會同意該項安排。

政府解釋，內地訪客入境香港後，已是一名訪客，故可利用上述安排往返，但訪客由香港出發，落馬洲站屬於禁區範圍，因此有上述安排。張欣宇表示，河套香港園區地處偏遠，若單純因過時的行政法規，令其已有的交通硬件配套被限制甚至削弱，情況不能接受。他又指，若當年直連路申請撥款時講明，開園後公眾不能使用，甚至由本港出發的園區訪客亦不可用，相信負責審批的人員亦不會同意。

倡縮小禁區範圍 他建議政府於《公告》內加入「園區訪客」一項，同時亦應積極推動進一步大幅縮小禁區範圍，為北都會的建設和要素流動拆牆鬆綁。