北都公路勘測費減至7億

【本報訊】北部都會區的基建交通造價備受關注，早前政府公布北都公路的工程勘測研究費用高逾11億元，路政署署長邱國鼎昨日與議員劉國勳及陳恒鑌會面後透露費用調整，據議員引述，政府將相關研究時間由原本預計的38個月，大幅縮減至25個月，勘測研究工作的費用則壓縮超過三成，由原本的11億多元減至約7億元。劉表示，上述決定節省了數以億元計的公帑，建議北都公路不同路段，可按迫切需要及實際情況分階段完工。

2029年首季展主體工程 劉國勳等與路政署署長及相關官員會面後，就北都公路完善走線、規劃流程及減低成本等方案反映意見，據指，北都公路的最新方案已精簡工程程序，當中就環境影響評估的程序由過往24個月縮減9個月至15個月，加上部分工程同步進行，令整體勘查研究需時原本38個月，最新縮減至25個月。政府最新方案又指，北都公路新田段可於2029年第一季全面開展主體工程，並於2036年通車。

工程預算方面，當局原本計劃向立法會申請超過11億元勘查研究，當中工地勘測費用佔逾一半，約6.5億元。署方昨日透露，在利用創新技術、中央採購、減少隧道段及相關工地勘測數量等情況下，目前預算已較原本縮減超過三成，令整個北都公路勘查研究的費用降至約7億元。

劉國勳指政府採納意見壓縮工程勘查研究工作所需時間和費用，即加快了工程，又節省數以億港元計的公帑，期望路政署可繼續在工程走線上進一步完善，又建議延伸公路，東面接駁沙頭角口岸，西面伸延至洪水橋商業核心區。劉又提及北都公路設計應加入大型交通交匯處，設立巴士及鐵路轉乘站等大型樞紐，強化北部都會區的交通網絡。他又促當局按需要分階段先進行較中心的新田段、古洞段，令有關路段可加快至2034年前落成。