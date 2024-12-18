大灣區航空 宜昌線首航獲水門禮恭賀

【本報訊】大灣區航空湖北省宜昌市定期航班於昨天正式投入服務，進一步開拓其內地飛行網絡。此新航線於每星期提供3班直航航班，方便旅客前往長江三峽等著名景點遊覽。首航班機於昨午5時許抵達宜昌三峽國際機場，並獲安排水門禮慶祝首航成功。大灣區航空行政總裁吳秀蘭昨午在乘客登機出發前親臨香港國際機場送行。

每周3班機 航程約2小時 大灣區航空每星期提供3班直航宜昌航班，其中HB 850會逢星期二、四及日於下午3時15分於香港出發，約於下午5時15分抵達宜昌；而HB 851則逢周二、四及日於下午6時05分由宜昌出發飛回香港，約於晚上8時20分抵達香港國際機場。

宜昌市位於湖北省西南部，擁有十分豐富的旅遊資源，2023年全年共接待超過1.1億人次國內外遊客，當中有300萬人次經機場進出宜昌。

大灣區航空是以香港為基地的價值型航空公司，於2022年7月啟航。機隊現有8架波音737-800客機，提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、米子、德島、仙台、馬尼拉、舟山、黃山及宜昌的航班服務。