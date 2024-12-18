失業率續3.1% 近12萬人冇工開

【本報訊】本港最新失業率維持於3.1%，而9月至11月總就業人數有近371.2萬人，增加約4,700人、失業人數則減少1,000人，至11.97萬人，就業不足率維持在1.1%。當局指，勞工市場在短期內應大致維持穩定，儘管一些行業的情況或會較受全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫所影響。

裝修保險速遞升幅顯著 總就業人數由8月至10月的3,707,100人，上升到9月至11月的3,711,800人，增加約4,700人。同期的總勞動人口亦由3,827,900人上升至3,831,500人，增加大約3,600人。

失業人數（不經季節性調整）由8月至10月的120,700人，下跌至9月至11月的119,700人，減少約1,000人。同期的就業不足人數亦由42,300人下跌至41,700人，減少約600人。

另外，9月至11月各個行業的失業率與上期相比，樓房裝飾、修葺及保養業，保險業和郵政及速遞活動業的失業率有較顯著升幅。貨倉及運輸輔助活動業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率則有較明顯的跌幅。