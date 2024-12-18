經營成本過高 動輒搵乘客開刀促檢討

【本報訊】3間專營巴士公司獲准明年1月5日起加價，有議員計算巴士公司過去幾年票價的累積加幅驚人，有政黨更批評巴士公司年年加價，加重市民負擔，促政府檢討巴士公司經營成本過高，如質疑城巴向母公司繳付的顧問費及花紅開支，是否計入城巴的經營成本？建議政府檢討專利巴士經營方式，並研究交通費補貼的新措施。

交通諮詢委員會主席張仁良表示，政府審批時已將兩個較主要專營權的申請加幅下調，有在市民負擔能力與專營巴士合理財政能力間尋求平衡，但他指，政府應繼續鼓勵及協助專營巴士營辦商，通過多管齊下的方式開源節流，包括透過優化巴士網絡提升營運效益，並進一步拓展非票務收入，以紓緩加價壓力。

向母公司繳花紅 質疑城巴有否計算 有政黨則質疑，新巴城巴合併之後已經減省成本，按理經營環境應已經有好轉，質疑城巴向母公司繳付的顧問費及花紅開支，是否計入城巴的經營成本之中。建議政府檢討專利巴士經營方式，並研究交通費補貼的新措施。