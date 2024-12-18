超通脹荷包又捱打 3巴明年1‧5起加價

城巴7.5% 九巴4.3% 嶼巴6.5% 市民揸頸就命 新一年將至，加風搶閘猛吹！行政會議昨日批准3間專營巴士公司加價申請，明年1月5日起，城巴獲加7.5%、九巴加4.3%，而新大嶼山巴士則加6.5%，均超過通脹。新收費下，九巴每程平均加0.3元，城巴每程平均加0.6元。運輸署表示，審批加價申請時已嚴謹把關，實施新收費後，約80%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元，約95%的乘客每程須多付的車費不超過1元。不過，議員關注巴士公司幾乎年年申請加價，擔心造成運輸界的不良循環；也有議員斥巴士加價缺乏機制管控，每次票價加幅都比通脹高，情況不理想。

行政會議昨日批准3間專營巴士營辦商明年1月5日起加價，政府表示，雖然專營巴士的載客量和收入自疫情後有明顯恢復，但仍未能回復至疫情前的水平，考慮到巴士公司要投放資源轉型至新能源巴士車隊，批准加價。九巴表示，一直採取各種方法開源節流，以減輕加價壓力，但面對乘客量減少及營運成本上升所造成的壓力，有需要調整票價維持更穩健的財政狀況，及提升巴士服務質素。「九巴月票」售價計劃以相同幅度調整至每張834元。

城巴表示，是次為城巴過去15年來第4次票價調整，據目前城巴市區及新界巴士網絡專營權平均車費8.1元計算，每程車資平均將加約0.6元。城巴將於明年推出全新常客獎賞計劃，並配合重新設計的手機應用程式及網站推出。

運輸署：已調低加幅 運輸署署長李頌恩表示，審批加價時已針對日常通勤的巴士線調整較低加幅，自2008年至今，3間巴士公司累積加幅仍低於綜合消費物價指數和家庭月入中位數同期的累計變動。對於有意見擔心巴士加價會令市民轉搭港鐵，造成惡性循環。李頌恩指出，巴士服務一直受市民歡迎，現時每日三分之一的出行都是依靠巴士，而巴士作為陸路運輸，路線設計彈性較大，不認為巴士及港鐵會出現惡性競爭。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指巴士公司幾乎年年申請加價，九巴過去5年累積加幅21%， 城巴更達31.4%，大嶼山巴士加幅23%，令市民負擔沉重。擔心巴士加價可能促使市民轉搭其他公共交通工具，形成惡性循環，令巴士乘客愈來愈少。

議員促與通脹掛鈎 議員田北辰則指，現時巴士加價缺乏機制管控，每次票價加幅都比通脹高，情況不理想。他提到，政府將巴士早年因沒有加價而滯後的票價水平提升，做法正確，但擔心加價減低巴士的競爭力，建議將加價機制與通脹掛鈎。

3間專營巴士近年加幅一覽