中伏孭債428宗情緒困擾冀援手 墮騙局多出於不幸 籲諒解受害人

【本報訊】詐騙案為禍社區，有社福機構表示，近3年涉及騙案的債務向該機構求助的個案不斷上升，今年累計已達428宗，較去年全年增加兩成半，若與前年比較，更大幅上升九成。部分個案更因財困而欲輕生，近3年該類求助個案中，涉被騙的亦佔16%，有受害人不慎中了釣魚陷阱，損失母親留下的遺產，情緒大受困擾。有社工呼籲，騙案日益猖獗下，大家應多支持受害人，避免再加添壓力。

陷釣魚網騙失母遺產 自責痛心 提供熱線支援服務的明愛向晴軒透露，約半數求助個案均涉超過3類困擾，包括無法平復心情、上班或社交受影響、睡眠質素變差等，屬中度嚴重水平。受騙事主大都有複雜情緒，可能難以向家人啟齒，而向銀行申訴期間或會感到被質詢。機構稱，在提供輔導過程會先聆聽事主心聲，給予空間他們表達。如當事人身心出現嚴重情況，會建議他們接受治療。

有詐騙受害人坦言，曾因登入釣魚網站而中招，損失了母親的遺產，事後大感自責和痛心，睡眠質素變差、食欲不振，情緒亦一度受到困擾。最終，透過分享自己的故事，提醒他人避免受騙，同時也幫助自己疏導情緒。有社工表示，騙案苦主的家人亦會因事件受壓，呼籲大家互諒度過困境。