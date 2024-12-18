年內23個案求助港府 迄12人仍被禁錮

【本報訊】涉東南亞詐騙集團、誘騙港人到柬埔寨、緬甸、泰國等地後禁錮的案件去年十分猖獗，其後各方聯手打擊後，有稍斂之勢，不過，政府本月初又發出警告，指今年第二季起該類案件有死灰復燃迹象。當局表示，相關個案均屬自願或被騙去從事工作，無人是因為旅行時「行行吓街突然被捉走」，但亦承認，有部分個案的受害人被禁錮後，須繳納贖金才獲釋。

籲勿輕信高薪招聘廣告 截至上月25日，執法部門年內累計接獲23宗求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案報稱其人身自由受到限制。當局指這些港人暫時仍安全，並可與家人或香港當局聯絡，入境事務處已透過中國外交部駐港特派員公署及駐當地使領館跟進事件，而保安局的專責小組會協調執法部門全力拯救受困港人，但不透露行動細節。會加強宣傳，防止事件比事後營救更有效率和傷害性較小，同時，政府亦會向已返港的受害人了解情況及透過網上巡邏進行情報工作，加強國際合作。

當局提醒市民，前往外地旅遊前應留意在目的地可能面對的人身安全風險，亦應先了解當地風俗習慣及謹記遵守當地的法律法規，切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並對聲稱所謂可以「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的外地職位有所警惕。