KK園詭計多端 邀日台打工搵錢 突飛泰國擄緬甸 港6豬仔受騙

現代「賣豬仔」、港人被騙到緬甸「KK園區」禁錮事件死灰復燃。有前區議員指9月起先後收到6名港人及其家屬的求助，部分人被非法禁錮至緬甸園區至今已數月。他指騙徒犯案手法和以往不同，以「中轉站」方式，即邀請受害者到日本或台灣工作，再謊稱先到泰國「取東西」，抵達泰國後便被挾持上車到緬甸，又指騙徒會訂購凌晨機票，讓家屬在翌日早上才發現受害者已進入泰國。

油尖旺區議會前副主席余德寶昨與求助的家屬到政總門外請願。他指受害者原先是被邀請到日本或台灣工作，出發前才被告知需要前往泰國「取東西」，再轉飛目的地，騙徒亦有展示機票令受害者相信泰國只是中轉站。

專揀凌晨航班 拖延親屬施援 他指一般騙徒會訂購凌晨的航班，而大多受害者家屬已入睡，第二天才知道家人已經進入泰國或被禁錮，無法提供即時幫助。他估計騙徒可能是有策略、有意為之。他又指6人當中，有兩人經朋友介紹，暫未掌握「友人」是同樣受騙或是有參與違法犯罪行為，並已經將相關資料轉交執法部門。

以往類似騙案均直接說明目的地是東南亞，如今會先稱到其他國家或地區，未來是否更難防範？他指受害人原先有警覺，但以為泰國只是中轉站，到了當地才發現受騙。他指世界各地已加強相關防騙宣傳，期望政府在往東南亞地區機場的香港閘口加強宣傳，提防境外工作。他又補充，以往會有非政府組織協助他們，但最近相關組織減少，期望政府重視事件。他又認為「園區」主要業務是在歐美市場，香港人語文能力比較高，因此他們希望誘騙更多港人過去。

對於仍被禁錮的港人，他引述其中一名家屬Kelvin表示，近月與被困緬甸園區的家人保持有限度的聯絡，一個月只可聯絡到數次，近日更是聯絡不到；另一位家屬Mary指已經聯絡不到家人，表示十分擔心，不知其家人現時安全與否。余指求助的家屬均已向執法部門報案，但暫時沒有新消息，反而收到政府部門就事件的查詢，問其是否有最新進展。

動輒逾百萬贖金 促當局營救 求助家屬要求港府和中國領事館協助盡快營救被禁錮的受害者，希望在聖誕節時讓他們平安回家和家人團聚。余指相關事件9月已發生，但當局最近才在立法會交代，期望政府和家屬開會，讓他們了解政府的工作，例如是否正在和外交部及國際刑警溝通。他指家屬希望政府做更多工作，除了營救家人外，也希望阻止港人進去KK園區。他指現在即使願意支付贖金，亦須逾百萬元，形容是「進了去就很難出到來，不同兩年前」。

雖然最近騙徒手法與過往有差異，但官員上月在立法會相關委員會被問及此事時表示，相關案件手法均涉及網上高薪工作廣告，形容是很可疑，正常人都不會去。