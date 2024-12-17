自成一家：鼓勵生育要落猛藥

過去幾年，香港人的生育水平不斷下跌，政府在去年的施政報告終於出招，推出二萬元現金獎勵計劃以鼓勵市民生育。但有關計劃推出近一年，當局只接獲近2.7萬宗申請。對比香港2023年有3.3萬名嬰兒出生，雖然不排除部分父母可能懶得申請，但整體而言，這個數字反映政策的刺激效果並不顯著。

類似的派錢政策，香港周邊地區其實早已實施多年。聯合國曾有報告指出，自1976年以來，以金錢激勵希望提高生育率的國家和地區，數量增加了兩倍多，例如南韓早前將一歲以下兒童父母的每月津貼增至5,000多港元；日本從今年10月開始，將每月約1,500港元的補貼延長至高中階段；新加坡則為頭兩胎的父母提供約6萬港元現金獎勵。這些地區的生育紅包都遠比香港大手筆，但都不能扭轉生育率每況愈下的趨勢。

大部分香港人面臨最大的問題是居住，換言之，對基層市民最大的生育激勵，肯定是調整公屋政策。房屋署的公屋制度過去多年都是「一般家庭」一條隊、「非長者一人申請者」一條隊，然而前者只是要求夫妻雙方結婚，並無要求有子女。

政府顯然有看到這個問題，房委會今年4月1日起實施家有初生優先配屋計劃，家有一歲或以下嬰兒的公屋家庭申請者，輪候公屋時間可以縮減一年。但說實話，相關政策過於小家，不夠吸引。基層夫妻如果是住劏房，往往會因為居住不安定而不敢生育。現在生了小孩，仍要等數年才能上樓，這種措施的激勵作用明顯不夠大。依我來看，既然未來公屋供應有所增加，政府又想激勵港人生育，倒不如徹底一點，宣布讓家有初生的輪候公屋家庭可以立即上樓，效果肯定比派二萬元好得多。