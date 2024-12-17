冰鑑春秋：到底誰需要雙城論壇

儘管民進黨小動作不斷，但「雙城論壇」仍舊如期在台北舉行，然而獨派還是心有不甘，甚至說出「當習近平比賴清德更需要雙城論壇，台灣急甚麼？」的論點，來為民進黨遮羞。

獨派先說習近平因為特朗普即將上任，普京與金正恩都可能倒向特朗普，所以急於在對台工作上得分，因此對雙城論壇格外重視，顯示習近平比賴清德更需要雙城論壇。但就在同一篇文章中，卻又大肆抨擊大陸在雙城論壇舉行前夕大規模軍演，而且只派副市長與會，根本就不重視雙城論壇云云。短短數百字的文章，可以出現如此南轅北轍的觀點，真令人懷疑作者是不是早已精神分裂？

實際上若賴清德不需要雙城論壇，那大可以拒絕大陸派人參加。可賴清德與民進黨一方面說必須對「懲獨22條」有所回應，所以不准上海台辦主任金梅抵台，又以大陸駐台記者就可以採訪，拒絕上海記者入境，卻不敢真的封殺所有大陸成員，這葫蘆裏到底賣的是甚麼藥？說穿了也很簡單，那就是雖然心中千百個不願意，賴清德也沒種直接阻止雙城論壇進行，因為這是美國所不允許的。但為了討好台獨基本教義派，才刻意找沒那麼重要的上海台辦與記者開刀，想要挽回一點顏面。殊不知這種小鼻子小眼睛的作為，更凸顯賴清德與民進黨的雞腸鳥肚，根本完全被人看破手腳。

兩岸之間的聯繫早已斷絕，唯一僅存的交流活動，就只剩下雙城論壇，從海基會秘書長羅文嘉要求台北市長蔣萬安向上海反映，台灣一貫道3名道親在大陸被捕的關切，就可以得知無論海基會或陸委會都已經完全失能。在這樣的情況下，賴清德與習近平誰更需要雙城論壇早已不言而喻，獨派的自欺欺人，不過貽笑大方罷了。