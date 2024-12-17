強詞有理：大蒜也有罪

面對中國強勢崛起，美國政客既驚且懼，杯弓蛇影，儼然形成一種病態，凡是來自中國的東西，都被視為「安全威脅」。聯邦參議員史葛近日重彈舊調，指中國生產的大蒜「對美國食品安全構成極大威脅」，要求發起「301調查」，並在已通過的2025財政年度《國防授權法案》中加入條款，禁止美軍商店銷售中國大蒜。這真是天下奇聞，美國號稱世界唯一超級強國，到處橫行霸道，卻對小小大蒜如此恐懼，不是很可笑嗎？難怪中國外交部發言人嘲諷道：「相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成極大威脅。」

做夢都想不到的東西還多的是，從華為到TikTok，從無人機到起重機，從冰箱到汽車，從棉花到大蒜，被美國視為「安全威脅」的中國產品愈來愈多，但到底有何威脅，老美從來都說不清楚，更別說提供任何證據。其實，說到安全威脅，美國轉基因食品例如轉基因大豆等等，才是對人類健康的最大威脅，中國至今沒有禁止進口，美國反而針對中國區區大蒜，可謂咄咄怪事。在西方傳說裏，吸血鬼怕大蒜，原來是真的。

資料顯示，中國每年大約生產2,200萬噸大蒜，絕大部分供應國內市場，出口僅佔一成，其中出口到美國的大蒜一年也不過是20萬噸左右，根本微不足道。美國政客拿這點小東西大做文章，是不是很無聊？當然，如此無聊的言論能在美國政壇大行其道，恰恰反映這班所謂的政治精英已陷入集體反智。

也正是因為集體反智，美國政客才會整天拿中國說事。有人數過，在國會近日通過的國防授權法案中，提及中國的次數達107次。眾議院軍事委員會主席羅傑斯宣稱，該法案將「如激光般聚焦」應對「中國威脅」。一個國家的議會不去關心本國事務，反而將所有心思用在針對另一個國家，這說明甚麼？說明嚴重缺乏自信。自大源於自卑，老美表面上不可一世，盛氣凌人，實際上心虛膽怯，色厲內荏。

有些人總是不願承認美國霸權衰落，其實從華府政客愈來愈歇斯底里的病態表現，就知道美國大勢已去。一個真正有實力、有自信的國家，何至於連大蒜也容不下？怕只怕，美國千方百計禁止中國產品，到頭來反而禁死自己。須知時代不同了，這年頭中國產品可以減少甚至不再出口美國，美國卻未必可以離開中國產品。